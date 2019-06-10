В Апатитах из пожара спасли троих детей

СЕГОДНЯ 15:39 2019-06-10T16:25:18+03:00

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Поздно вечером воскресенья, 9 июня, огнеборцы в Апатитах были подняты по тревоге. Пожар случился в квартире.

- В 22:52 поступило сообщение о возгорании в доме №14 по улице Кирова. Уже через минуту огнеборцы были на месте. В течение пяти минут работали газодымозащитники. Потом к ним подключились две автоцистерны, автолестница и шесть человек личного состава. В результате возгорания обгорели постельные принадлежности на площади один квадратный метр, - рассказывают в пресс-службе МЧС по Мурманской области.

Звучит не так уж и страшно. Вот только в момент пожара в квартире находились трое детей, самому младшему из которых нет и четырех лет. К счастью, огнеборцы подоспели вовремя и вывели перепуганных ребят и одного взрослого на улицу. Никто не пострадал. Специалисты выясняют, почему в квартире вспыхнуло пламя.

ИСТОЧНИК KP.RU