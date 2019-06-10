Детей из Мурманска, едущих в летний лагерь на поезде, плохо кормят

СЕГОДНЯ 09:38 2019-06-10T09:38:16+03:00

Еда, которой предлагают питаться мурманчанам, едущим в лагерь на юг, выглядит крацйне не аппетитно. Да и размер порции оставляет желать лучшего. Фото: Мурманск

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Отдых не задался! Мурманчане, отправившие своих детей в летний лагерь в Туапсинский района от городского комитета по образованию возмущены тем, как в поезде организовано питание.

- Стоимость проезда и питания в обе стороны обошлась в 16080 рублей. Отдельно оплачивали путевку стоимостью 7600 рублей, - пишет в соцсетях один из родителей, отправивший своего ребенка 5 июня поездом Мурманск – Адлер. – Питаются дети в вагоне-ресторане. В итоге едут голодные – порции очень маленькие, а сама еда оставляет желать лучшего. За два дня у детей не менялся гарнир: на обед греча, на ужин – макароны.

Но это далеко не все претензии. По словам ребенка, который едет в поезде, за три дня им один раз подали горячее блюдо, а одноразовую посуду сотрудники вагона-ресторана используются по несколько раз подряд.

Столь вопиющая ситуация потребовала внимания врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса на оперативном совещании. Он попросил министерство образования навести порядок с питанием в поездах.

- Действительно, обращения от родителей детей, которых поехали отдыхать на юг, поступали. В частности жалобы были на питание в поезде, который отправился из Мурманска 28 мая. Мы перенаправили обращение в компанию, поваров сменили. 5 июня ушел второй состав – жалоб не было, - доложила министр образования и науки Мурманской области Ирина Ковшира.

Андрей Чибис попросил Ирину Александровну держать этот вопрос на особом контроле. Правда, в не стыковках с датами тоже не плохо было бы разобраться.

ИСТОЧНИК KP.RU