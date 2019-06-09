Под Росляково от попавшей в ДТП машины осталась половина

СЕГОДНЯ 13:30 2019-06-09T13:30:37+03:00

От Lada осталась только передняя часть. ДТП произошло на автоподъезде к Росляково. Фото: vk.com/murmansk_dtp

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Водители, ехавшие по дороге на Росляково утром 9 июня, были неприятно удивлены видом раскуреженной иномарки на автоподеъзде к микрорайону. Lada, от которой осталась только передняя часть, находилась в кювете.

Автолюбители сразу стали строить версии произошедшего. "Там асфальт вырезан местами, может, поздно заметил, решил объехать, резковато вышло и унесло", "Вчера такой ливень был с грозой, может, не справился с управлением?", "Неудачный обгон или занесло на повороте", - гадают пользователи соцсетей. Популярна версия с несоблюдением скоростного режима на опасном участке.

Официальной информации о ДТП пока тоже нет. Как рассказала "КП" заместитель начальника пресс-службы УМВД России по Мурманской области Анастасия Сигаева, по факту ДТП в полицию никто не обращался. Похоже, что в аварии никто не пострадал, кроме иномарки, которую уже не восстановить.

ИСТОЧНИК KP.RU