В Мурманске накрыли цех с неопознанной рыбой
В нашей рыбной области подпольные цеха, где делают продукцию из даров моря, не такая уж редкость. В разных городах накрывают предприимчивых дельцов, которые то разделывают браконьерского краба, то изготавливают сомнительные пресервы.
Очередных подпольщиков обнаружили в Мурманске. Принадлежит предприятие ООО "Континент 51". Здесь перерабатывали рыбу и делали из нее разные блюда и консервы. Правда, с пометкой, что отследить, откуда приехало сырье, прошло ли контроль и безопасно ли, почти нельзя.
- Из незаконного оборота изъято свыше 2 тонн рыбной продукции без товарно-сопроводительной документации, при отсутствии маркировки и информации о дате выработки, сроках годности и наименовании производителя, - сообщили в ФСБ по Мурманской области.
"Континент 51" привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 14.43 "Нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов".
В Мурманске нашли подпольный цех с рыбой.Видео: ФСБ по Мурманской области
ИСТОЧНИК KP.RU