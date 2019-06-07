В Мурманске накрыли цех с неопознанной рыбой

СЕГОДНЯ 18:23 2019-06-07T17:14:50+03:00

В подпольном цеху нашли рыбу без документов. Фото: ФСБ по Мурманской области

Изменить размер текста: A A

В нашей рыбной области подпольные цеха, где делают продукцию из даров моря, не такая уж редкость. В разных городах накрывают предприимчивых дельцов, которые то разделывают браконьерского краба, то изготавливают сомнительные пресервы.

Очередных подпольщиков обнаружили в Мурманске. Принадлежит предприятие ООО "Континент 51". Здесь перерабатывали рыбу и делали из нее разные блюда и консервы. Правда, с пометкой, что отследить, откуда приехало сырье, прошло ли контроль и безопасно ли, почти нельзя.

- Из незаконного оборота изъято свыше 2 тонн рыбной продукции без товарно-сопроводительной документации, при отсутствии маркировки и информации о дате выработки, сроках годности и наименовании производителя, - сообщили в ФСБ по Мурманской области.

"Континент 51" привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 14.43 "Нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/713460" frameborder="0"></iframe> В Мурманске нашли подпольный цех с рыбой.Видео: ФСБ по Мурманской области

ИСТОЧНИК KP.RU