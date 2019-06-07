2019-06-07T17:14:50+03:00
Происшествия

В Мурманске накрыли цех с неопознанной рыбой

На предприятии делали продукцию без документов [видео]
Мария ПАШЕНКОВА
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В подпольном цеху нашли рыбу без документов. Фото: ФСБ по Мурманской областиВ подпольном цеху нашли рыбу без документов. Фото: ФСБ по Мурманской области
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В нашей рыбной области подпольные цеха, где делают продукцию из даров моря, не такая уж редкость. В разных городах накрывают предприимчивых дельцов, которые то разделывают браконьерского краба, то изготавливают сомнительные пресервы.

Очередных подпольщиков обнаружили в Мурманске. Принадлежит предприятие ООО "Континент 51". Здесь перерабатывали рыбу и делали из нее разные блюда и консервы. Правда, с пометкой, что отследить, откуда приехало сырье, прошло ли контроль и безопасно ли, почти нельзя.

- Из незаконного оборота изъято свыше 2 тонн рыбной продукции без товарно-сопроводительной документации, при отсутствии маркировки и информации о дате выработки, сроках годности и наименовании производителя, - сообщили в ФСБ по Мурманской области.

"Континент 51" привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 14.43 "Нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов".

В Мурманске нашли подпольный цех с рыбой.Видео: ФСБ по Мурманской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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