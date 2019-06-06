В Мурманске прохожий спас мальчика, который оказался на краю лоджии

СЕГОДНЯ 18:44 2019-06-06T18:15:36+03:00

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Настало не самое простое время для родителей: летом на время каникул дети часто остаются предоставлены сами себе. У какой мамы не болит голова из-за мыслей, чем занимается ее чадо дома? И не всегда тревоги напрасны.

В Мурманске едва не случилась трагедия. Около девяти вечера 5 июня мурманчанин Ниджат Велиев шел у дома №4 на улице Беринга, когда увидел, что на краю лоджии сидит маленький мальчик. Высота не было очень большой - второй этаж. Но кто бы знает, какие травмы получил ребенок, если бы упал.

- Мужчина подбежал ближе и стал кричать, чтоб малыш забирался назад в квартиру, что на столе его ждет шоколадка. Эта хитрость дала результат - малыш засобирался за сладким. Смог залезть на подоконник, а потом и обратно в квартиру, - рассказывает группа "Мурманск".

Мальчику пообещали шоколадку, лишь бы он забрался обратно в квартиру. Фото: vk.com/murmanskgroup

Ниджат вызвал полицию. Позже оказалось, что за ребенком присматривала бабушка. Она и не знала, как опасно развлекается ее внук и думала, что он сидит на кухне. Как сообщили "КП" в УМВД по Мурманской области, инспекторы ПДН проверят данную семью.

ИСТОЧНИК KP.RU