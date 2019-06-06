В Мурманске пьяный водитель «поцеловался» со светофором

СЕГОДНЯ 12:03 2019-06-06T12:03:04+03:00

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Полярный день, пустая дорога и светофор, который отказался уступать дорогу иномарки. Вот краткое описание событие минувшей ночи в столице Заполярья.

- В 1:49 6 июня 33-летний водитель Nissan Qashqai, поворачивая налево с улицы Полярные Зори на Папанина, превысил скорость и, не справившись с управлением, врезался в светофор. В ДТП никто не пострадал, - рассказывает заместитель начальника пресс-службы УМВД по Мурманской области Анастасия Сигаева. – Прибывшие на место инспекторы ДПС провели освидетельствование, которое показало, что в крови мужчины больше 2 промилле алкоголя. К слову, мурманчанин ранее уже привлекался к ответственности за аналогичное нарушение.

Однако у самого виновника ДТП был веский повод сесть за руль. Как он написал в объяснении, дома он ударился об дверь, вставленное в нее стекло разбилось и рассекло ему руку. Девушку, которая была в этот момент рядом с ним, вызвала скорую, но медики сразу предупредили, что вызовов много и приедут они не скоро. Поэтому раненному мужчине не оставалось ничего другого, как самому сесть за руль и поехать в травмпункт, поскольку у его девушки прав нет. Вероятно, причиной аварии стала совокупность факторов: рассеченная рука и приличная доза алкоголя помешали водителю войти в злополучный поворот.

К слову, эта поездка в любом случае не осталась бы без наказанной. Заезд белого болида инспекторы ДПС заметили издалека, и уже ехали на перехват. Если бы не светофор, то была бы погоня. В ГИБДД проводят проверку по факту ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU