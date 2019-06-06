2019-06-06T11:13:52+03:00
Общество

В Мурманской области создали петицию с просьбой обязать строительные компании убирать за собой дороги

Под ней уже поставили подписи 289 человек
Елена МОЛОДЦОВА
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Грязь не дороге опасна для автомобилистов и мотоциклистов. Фото: change.orgГрязь не дороге опасна для автомобилистов и мотоциклистов. Фото: change.org
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Грязь на дороге – враг безопасности! Однако рабочие с масштабных строек в Мурманской области, кажется, не в курсе. Заполярные автомобилисты и мотоциклисты с такой ситуацией мириться не намерены и написали петицию врио губернатора Мурманской области Андрею Чибису, руководителю управления Роспотребнадзора Лене Лукичевой и начальнику УГИБДД региона Алексею Тарунину.

- На участке вдоль дороги от Белокаменки до Междуречья проводятся масштабные работы несколькими строительными компаниями. Обходя факт уничтожения гектаров зеленой зоны и загрязнения водоемов, данный участок дороги представляет смертельную опасность, - говорится в петиции «Приведите дорожное полотно в надлежащий вид». – Неоднократные нарушения ПДД водителями большегрузов провоцируют аварии на сложной трассе. Но главная проблема – в нарушенном большегрузами дорожном полотне и регулярном его загрязнении. Асфальт на участках выезда на автодорогу со строек покрыт толстым слоем грязи, выносимой грузовым автотранспортдля автомобилистов и смертельно опасным для пилотов мототехники.

Мурманчане требуют обязать строительные компании принять меры для устранения выбоин на дорогах, исключить загрязнение трассы на выезде с каждой площадки и привести в порядок уже потсрадавшие участки. Кстати, люди требуют навести порядок не только в районе Белокаменки, но и на 2 километре Серебрянской дороги, и на 3 километре Кильдинского шоссе. Петицию уже подписало 289 человек. Присоединиться к ним можете и вы, оставив свой голос на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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