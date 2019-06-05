2019-06-05T10:18:08+03:00
Общество

В Кандалакше будут строить ливневую канализацию

Правда, на возведение инженерных коммуникаций уйдет не один год
Елена МОЛОДЦОВА
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Именно в этом месте разливается "кандалакшская Венеция" каждую весну. Фото: Из архива Михаила ПавловаИменно в этом месте разливается "кандалакшская Венеция" каждую весну. Фото: Из архива Михаила Павлова
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Каждую весну в самом южном городе Кольского полуострова появляется своя Венеция. Оно, конечно, и хорошо – в Италию ехать не надо. Но гондолами северяне не обзавелись и «плавать» в порт приходится на автомобилях, которые не очень это дело приветствуют. Правда, в этом году власти Кандалакши озаботились злободневной проблемой и выяснили, что как таковая ливневая канализация в городе фактически отсутствует.

- Все, что сохранилось с советских времен: обрывки лотков и забитые колодцы. При этом на балансе города нет ни одного участка. Чтобы решить проблему «кандалакшской Венеции», появляющейся каждую весну в низине по дороге в порт, нужно строить новую систему ливневой канализации, пусть даже на это уйдет не один год. Будем готовить проект! – отметил глава Кандалакши и Кандалакшского района Михаил Павлов.

А для начала властям необходимо уладить формальности: признать бесхозяйными и поставить на баланс те участки, которые можно попытаться восстановить. Собственно говоря, первым таким станет именно дорога на улице Беломорская. По словам Михаила Павлова, порт готово помочь финансово в восстановлении этого участка. Вместе власти и предприятие постараются сделать так, чтобы уже в следующем сезоне «Венеции» здесь не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

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