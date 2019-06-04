2019-06-04T10:02:57+03:00
Происшествия

В Кировске нашли мертвым мужчину, который пропал семь месяцев назад по дороге в детский сад

По предварительной версии, смерть Михаила Матвеева не была насильственной
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
Михаил Матвеев пропал в ноябре 2018 года, а обнаружили его в мае 2019-го.Михаил Матвеев пропал в ноябре 2018 года, а обнаружили его в мае 2019-го.
Изменить размер текста:

Обстоятельства исчезновения 56-летнего Михаила Матвеева в Кировске были более чем загадочные.

14 ноября прошлого года вместе с женой он пошел за внучкой в детский сад. По дороге ему кто-то позвонил, и мужчина отошел, чтобы поговорить. С тех пор его никто не видел.

Его искали неделю за неделей. То появлялись сообщения, что он может быть у друзей, то опровержения. Увы, сейчас стал известен финал этой истории, и он печальный. 21 мая тело Михаила Викторовича нашли. Неподалеку от места его исчезновения на улице Солнечная.

Говорить о том, что произошло, пока рано, но у Следкома уже есть первые догадки.

- Тело было обнаружено на придомовой территории. На месте признаков насильственной смерти не было обнаружено. Точную причину смерти сможет установить судебно-медицинская экспертиза, - рассказала "КП" и.о старшего помощника руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Анна Мысова.

Тело так долго не находили, потому что оно лежало под снегом, и обнаружить его помогла весна. Сейчас следователи проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В районе Чалмозера пропал 20-летний инвалид по слуху
Выборы губернатора Мурманской области пройдут 8 сентября
В Териберке возле водопадов началась генеральная уборка
Не дышать полной грудью: Мурманская область в числе регионов с самым грязным воздухом
В Мурманске сотрудники ДПС придумали несуществующих ДТП на 2 миллиона рублей
В Заполярном щенка спасали из-под земли
По факту кражи моста через реку Умба возбуждено уголовное дело
В Мурманске собирают подписи за оборудование мест для выгула собак
"Мурманэнергосбыт" объявил о переносе сроков опрессовок и отключения горячей воды
Кандалакшанин разбился насмерть, упав из окна на третьем этаже
Жители Ловозерского района обратились к президенту из-за рыбопромысловых участков
Северянам советуют не ходить на кладбище, чтобы не получить по голове камнем
В Мурманске мастер по обработке рыбы украл с норвежского судна 77 рабочих костюмов
Авария в Ленобласти унесла жизнь режиссера монтажа "Арктик ТВ" Владимира Пташинского