В Кировске нашли мертвым мужчину, который пропал семь месяцев назад по дороге в детский сад

СЕГОДНЯ 10:02 2019-06-04T10:02:57+03:00

Михаил Матвеев пропал в ноябре 2018 года, а обнаружили его в мае 2019-го.

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Обстоятельства исчезновения 56-летнего Михаила Матвеева в Кировске были более чем загадочные.

14 ноября прошлого года вместе с женой он пошел за внучкой в детский сад. По дороге ему кто-то позвонил, и мужчина отошел, чтобы поговорить. С тех пор его никто не видел.

Его искали неделю за неделей. То появлялись сообщения, что он может быть у друзей, то опровержения. Увы, сейчас стал известен финал этой истории, и он печальный. 21 мая тело Михаила Викторовича нашли. Неподалеку от места его исчезновения на улице Солнечная.

Говорить о том, что произошло, пока рано, но у Следкома уже есть первые догадки.

- Тело было обнаружено на придомовой территории. На месте признаков насильственной смерти не было обнаружено. Точную причину смерти сможет установить судебно-медицинская экспертиза, - рассказала "КП" и.о старшего помощника руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Анна Мысова.

Тело так долго не находили, потому что оно лежало под снегом, и обнаружить его помогла весна. Сейчас следователи проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU