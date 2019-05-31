2019-05-31T19:43:15+03:00
Досуг

В Мурманске состоится премьера спектакля «Маленькие трагедии»

Действие развернется в четырех разных системах кукол
Светлана УФИМЦЕВА
Поделиться:
В спектакле актеры сыграют на старинных инструментах: лауре и ребеке. Фото: murmanpuppet.ru.В спектакле актеры сыграют на старинных инструментах: лауре и ребеке. Фото: murmanpuppet.ru.
Изменить размер текста:

В июне исполняется 200 лет со дня рождения великого русского писателя Александра Пушкина. К этой дате Мурманский театр кукол готовит спектакль «Маленькие трагедии», в который войдут сразу четыре драматические сцены: «Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери», «Каменный гость» и «Пир во время чумы».

Режиссер премьерной постановки – Петр Васильев, художник – Алевтина Торик.

– Постановщики решили сделать трагедии в прямом смысле «маленькими», уменьшив их до кукольного формата и несколько сократив классический текст, чтобы продолжительность была не более полутора часов, – рассказывают в пресс-службе театра.

*Возрастное ограничение: 12+

*Возрастное ограничение: 12+

Действие под музыку композитора Николая Морозова развернется в четырех разных системах кукол. Например, «Скупой» – разыграется перчаточными куклами, как петрушечное балаганное представление и получит жанровый подзаголовок «трагифарс». Моцарта сыграет воздушная марионетка, управляемая нитями сверху, что должно подчеркнуть божественную природу его таланта.

В «Чуме» же куклы будут словно чехлы, набитые соломой.

– В спектакле актеры сыграют на старинных инструментах: лауре и ребеке. Обращаем также внимание мурманчан, что возрастное ограничение спектакля 12+, – уточняют в театре кукол.

Премьера «Маленьких трагедий» состоится 6 июня в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Руководитель Общественной палаты Мурманской области про переименование аэропорта: «К мнению северян нужно прислушаться»
На путешествие лосенка из Полярных Зорь в Ленинградскую область собирали всем миром
Следком: Маркшейдера в шахте Никеля затянуло в осевшую породу
И.о. главврача Североморской ЦРБ: «Факты, подтверждающие издевательства санитаров над пожилой пациенткой, не найдены»
Следователи не стали возбуждать уголовное дело по факту гибели подростка на недострое в Мурманске
В Североморске на улице Окольной заметили медведя
Начальника отряда исправительной колонии №17 в Мурманске оштрафовали на 800 тысяч рублей за взятку в 16 раз меньше
В Никеле на руднике погиб 25-летний маркшейдер
«Разобраться в наших интересах»: В минздраве Мурманской области проведут свою проверку по случаю в Североморской ЦРБ
В Мурманской области в День защиты детей запретят продажу алкоголя
Следователи проверяют информацию об издевательствах над бабушкой в Североморской ЦРБ
Собственник оценил стоимость украденного в Мурманской области моста в 600 тысяч рублей
В Дровяном у берега Кольского залива нашли утопленника
Лосенок из Полярных Зорь отправился в новый дом в Ленинградской области
Евгений Гоман решил вести видеодневник чиновника
В Мурманской области намерены переформатировать структуру поддержки инвесторов
«Такого бардака я мало где встречал»: Андрей Чибис о ЖКХ в Мурманской области