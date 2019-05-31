В Мурманске состоится премьера спектакля «Маленькие трагедии»
В июне исполняется 200 лет со дня рождения великого русского писателя Александра Пушкина. К этой дате Мурманский театр кукол готовит спектакль «Маленькие трагедии», в который войдут сразу четыре драматические сцены: «Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери», «Каменный гость» и «Пир во время чумы».
Режиссер премьерной постановки – Петр Васильев, художник – Алевтина Торик.
– Постановщики решили сделать трагедии в прямом смысле «маленькими», уменьшив их до кукольного формата и несколько сократив классический текст, чтобы продолжительность была не более полутора часов, – рассказывают в пресс-службе театра.
*Возрастное ограничение: 12+
Действие под музыку композитора Николая Морозова развернется в четырех разных системах кукол. Например, «Скупой» – разыграется перчаточными куклами, как петрушечное балаганное представление и получит жанровый подзаголовок «трагифарс». Моцарта сыграет воздушная марионетка, управляемая нитями сверху, что должно подчеркнуть божественную природу его таланта.
В «Чуме» же куклы будут словно чехлы, набитые соломой.
– В спектакле актеры сыграют на старинных инструментах: лауре и ребеке. Обращаем также внимание мурманчан, что возрастное ограничение спектакля 12+, – уточняют в театре кукол.
Премьера «Маленьких трагедий» состоится 6 июня в 19.00.
ИСТОЧНИК KP.RU