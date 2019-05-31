В Мурманске состоится премьера спектакля «Маленькие трагедии»

СЕГОДНЯ 18:23 2019-05-31T19:43:15+03:00

В спектакле актеры сыграют на старинных инструментах: лауре и ребеке. Фото: murmanpuppet.ru.

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В июне исполняется 200 лет со дня рождения великого русского писателя Александра Пушкина. К этой дате Мурманский театр кукол готовит спектакль «Маленькие трагедии», в который войдут сразу четыре драматические сцены: «Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери», «Каменный гость» и «Пир во время чумы».

Режиссер премьерной постановки – Петр Васильев, художник – Алевтина Торик.

– Постановщики решили сделать трагедии в прямом смысле «маленькими», уменьшив их до кукольного формата и несколько сократив классический текст, чтобы продолжительность была не более полутора часов, – рассказывают в пресс-службе театра.

*Возрастное ограничение: 12+

Действие под музыку композитора Николая Морозова развернется в четырех разных системах кукол. Например, «Скупой» – разыграется перчаточными куклами, как петрушечное балаганное представление и получит жанровый подзаголовок «трагифарс». Моцарта сыграет воздушная марионетка, управляемая нитями сверху, что должно подчеркнуть божественную природу его таланта.

В «Чуме» же куклы будут словно чехлы, набитые соломой.

– В спектакле актеры сыграют на старинных инструментах: лауре и ребеке. Обращаем также внимание мурманчан, что возрастное ограничение спектакля 12+, – уточняют в театре кукол.

Премьера «Маленьких трагедий» состоится 6 июня в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU