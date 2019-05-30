В Кандалакше пьяная бизнесвумен подожгла павильон из-за невыгодных условий аренды

СЕГОДНЯ 12:23 2019-05-30T12:23:13+03:00

В огне пострадала не только сама торговая точка, но и имущество мстительницы

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Ох, на что только не способна женщина в ярости! Вот и 42-летняя жительница Кандалакши не смогла совладать со своими эмоциями и взялась за спички.

- Северянка арендовала торговый павильон у другого предпринимателя для продажи пива. В какой-то момент женщины не сошлись во мнении по условиям аренды, и разгорелся конфликт. В ночь на 6 мая прошлого гола бизнесвумен, будучи подшофе, взломала навесной замок на павильоне, облила принесенным с собой бензином деревянную столешницу стеллажа и подожгла, - рассказывает старший помощник прокурора Мурманской области Анжелика Черногубова.

Разбушевавшееся пламя уничтожила не только собственность обидчицы на сумму в 951 871 рубль, но и имущество самой поджигательницы. А вспыльчивая бизнесвумен стала фигурантом уголовного дела по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога». Суд учел и степень общественной опасности содеянного, и то, что у предпринимателя на иждивении есть двое детей, и то, что северянка написала явку с повинной, полностью признав свою вину, и решил не давать ей реальный срок. Женщину приговорили к трем годам лишения свободы условно. Правда, ей придется еще возместить нанесенный ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU