Три Toyota: Под Мурманском в аварии пострадали женщина и две девочки

СЕГОДНЯ 09:17 2019-05-30T09:17:45+03:00

Виновник аварии - черный внедорожник и легковушка смогли удержаться на дороге, а вот пикап улетел в кювет. Фото: УМВД по Мурманской области

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Вечером в среду, 29 мая, северяне спешили поскорее добраться до дома, чтобы спрятаться в теплых и уютных квартирах от накрывшего Мурманскую область дождя. Увы, не все водители в спешке учли, что щедро политая осадками дорога не только мокрая, но и скользкая.

- Около 18:55 в районе 1393 километра федеральной трассы «Кола» произошла авария с тремя иномарками. Водитель Toyota Land Cruiser ехал в сторону Мурманска и, по предварительной информации, не справился с управлением. Черный внедорожник выскочил на встречную полосу, где столкнулся с Toyota Hilux и Toyota Corolla. После удара легковушка удержалась на дороге, а пикап по инерции улетел в кювет, - рассказывает заместитель начальника пресс-службы УМВД по Мурманской области Анастасия Сигаева.

Ни виновнику аварии, ни людям из Corolla помощь медиков не понадобилась. А вот пассажиры Toyota Hilux – 57-летнюю женщину и двух девочек 9 и 8 лет – получили травмы, и подоспевшая «Скорая» доставила их в больницу. В УГИБДД по Мурманской области по факту аварии уже начали проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU