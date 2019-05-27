2019-05-27T18:21:48+03:00
Происшествия

В Североморске горит списанный эсминец «Гремящий»

На месте ЧП сильное задымление, в МЧС рассказали о работе пожарных [видео]
Светлана УФИМЦЕВА
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Облако дыма заволокло территорию завода и акваторию Кольского залива. Фото: скриншот видео.Облако дыма заволокло территорию завода и акваторию Кольского залива. Фото: скриншот видео.
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Около часа назад из Североморска поступила информация о возгорании на судне, которое находится на территории бывшего завода железобетонных изделий № 206. В социальных сетях очевидцы сразу же опубликовали фото и видео с места ЧП. На кадрах видно, что черный дым скрыл собой все судно. Как оказалось, из-за мазута.

– Это списанный эсминец «Гремящий», который стоит на утилизации, грубо говоря, на разделку. Он пустой и в его трюмах был мазут. По предварительной информации, произошло именно возгорание мазута. В настоящий момент наши специалисты продолжают работу на месте, по пострадавшим пока информации нет, – рассказала «КП» представитель специального управления федеральной противопожарной службы N48 МЧС России Наталья Воробьева.

От корабля остался один остов, начиная с 2012 года, он не выходил в открытое море.

Возгорание на корабле в Североморске.Видео: vk.com/severomorsk

ИСТОЧНИК KP.RU

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