В Мурманске во дворе сбили 8-летнего мальчика

СЕГОДНЯ 15:16 2019-05-27T15:16:53+03:00

Автоледи на Peugeot не успела затормозить перед выскочившим из-за машины ребенком. Фото: УМВД по Мурманской области

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Летние каникулы начались еще не у всех школьников, а сводка дорожно-транспортных происшествий уже изобилует авариями с участием детей. Напомним, в субботу, 25 мая, под колеса Ford Mondeo из подъезда дома на проспекте Кольском в столице Заполярья выбежала 6-летняя девочка. Похожее происшествие произошло днем 27 мая уже в другом районе города.

- Около 13.30 32-летняя женщина за рулем Peugeot ехала по дворовой территории и возле дома №6 на улице Мира сбила 8-летнего мальчика. Ребенок выбежал под колеса иномарки из-за припаркованного автомобиля. Ребенок получил телесные повреждения и был доставлен «скорой медицинской помощью» в больницу, - рассказывает заместитель начальника пресс-службы УМВД по Мурманской области Анастасия Сигаева.

Самое обидное, что оба случая произошли во время операции «Внимание, дети!», которая стартовала в Мурманской области еще 20 мая.

Инспекторы ДПС несут службу в усиленном режиме, а также проводят профилактические беседы с подрастающими северянами и их родителями.

ИСТОЧНИК KP.RU