В Мурманске во дворе сбили 8-летнего мальчика
Летние каникулы начались еще не у всех школьников, а сводка дорожно-транспортных происшествий уже изобилует авариями с участием детей. Напомним, в субботу, 25 мая, под колеса Ford Mondeo из подъезда дома на проспекте Кольском в столице Заполярья выбежала 6-летняя девочка. Похожее происшествие произошло днем 27 мая уже в другом районе города.
- Около 13.30 32-летняя женщина за рулем Peugeot ехала по дворовой территории и возле дома №6 на улице Мира сбила 8-летнего мальчика. Ребенок выбежал под колеса иномарки из-за припаркованного автомобиля. Ребенок получил телесные повреждения и был доставлен «скорой медицинской помощью» в больницу, - рассказывает заместитель начальника пресс-службы УМВД по Мурманской области Анастасия Сигаева.
Самое обидное, что оба случая произошли во время операции «Внимание, дети!», которая стартовала в Мурманской области еще 20 мая.
Инспекторы ДПС несут службу в усиленном режиме, а также проводят профилактические беседы с подрастающими северянами и их родителями.
ИСТОЧНИК KP.RU