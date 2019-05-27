Дмитрий Медведев распорядился построить в Минькино стадион

СЕГОДНЯ 14:43 2019-05-27T14:43:38+03:00

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Парадокс, но порой до руководства страны простым гражданам достучаться гораздо проще, чем до чиновников на местах. Вот и школьникам из Минькино, чтобы сдвинуть с мертвой точки вопрос со строительством стадиона в селе, пришлось писать премьер-министру России Дмитрию Медведеву.

- Хочу, чтобы вы вместе с коллегами помогли нашим школьникам, которые живут у вас в Кольском районе в деревне Минькино, построить стадион. Прошу взяться за этот проект, запланировать соответствующие средства в бюджете и реализовать его, - обратился Дмитрий Владимирович к председателю Мурманской областной Думы Сергею Дубовому.

Однако выяснилось, что народные избранники в столице Заполярья о мечте минькинских школьников знают и даже выделили деньги на ее осуществление из резервного фонда.

- На строительство универсальной спортивной площадки размером 33 на 12 метров в Минькино выделено 7,8 миллиона рублей. 28 мая будут размещены торги для выбора подрядчика, - заявил Сергей Михайлович.

Дмитрий Медведев поручил спикеру Мурманоблдумы довести начатое дело до логического завершения.

ИСТОЧНИК KP.RU