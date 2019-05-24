В Североморске в припаркованном автомобиле нашли труп

СЕГОДНЯ 16:54 2019-05-24T17:15:20+03:00

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Вчера, 21 мая, на Парковый проезд в Североморске пришлось выезжать спецслужбам города. В припаркованной в песчаном карьере машине было обнаружено тело мужчины, как выяснится потом, 1979 года рождения.

По факту случившегося следователи проводят проверку, в рамках которой уже назначена судебно-медицинская экспертиза.

– Основная версия случившегося – это отравление угарным газом. По предварительным данным, местный житель из-за ссоры, возникшей дома, решил переночевать в автомобиле, припарковав его на территории песчаного карьера. Употребив спиртное, он завел двигатель, после чего уснул на заднем сидении, – рассказала и.о. старшего помощника руководителя СКР по Мурманской области Анна Мысова.

Отметим также, что при осмотре тела погибшего специалистами видимых телесных повреждений обнаружено не было.

ИСТОЧНИК KP.RU