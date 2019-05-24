Недетский «последний звонок»: В Мурманске магазин и закусочная продавали алкоголь выпускникам
Девочки с бантами и мальчики с воздушными шарами, поющие песни и так трогательно прощающиеся со школой. Увы, это лишь одна сторона медали. Вступающие во взрослую жизнь дети хотят отметить это событие горячительными напитками, продажа которых в том числе и в дни празднования «последних звонков» уже несколько лет уже как запрещена. Но выпускникам все равно удается найти брешь в системе и раздобыть спиртное.
- 23 мая было выявлено сразу несколько нарушений в сфере оборота алкогольной продукции. В одном из магазинов Мурманска торговали спиртным, несмотря на запрет. По словам продавца, она перепутала даты и не собиралась нарушать закон. Тем не менее, протокол составлен - нарушителю грозит штраф, - рассказывают в пресс-службе УМВД по Мурманской области.
На точки общепита алкогольный запрет не распространяется, но и продавать горячительные напитки школьникам тоже никто не разрешал.
- В закусочной Первомайского района столицы Заполярья был установлен факт реализации алкогольной продукции несовершеннолетнему. Кроме того, продавцы торговали спиртным, не вскрывая тару. Владелец заведения уже не первый раз попадает в поле зрения правоохранительных органов. До этого его наказывали за продажу алкогольной продукции с нарушением лицензионных требований. Протоколы на новые нарушения составлены и будут направлены в суд для аннулирования лицензии, - отмечают в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU