Соцсети: В Мурманске обстреляли автобус с пассажирами

СЕГОДНЯ 14:50 2019-05-24T14:47:50+03:00

Пока трудно сказать, стреляли по мурманскому автобусу из траматического оружия или нет. Фото: lockerdome.com

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Ночь. Улица. Выстрел. ЧП закончился рейс одного из автобусных маршрутов в столице Заполярья.

- Около часа ночи на перекрестке улиц Книповича и Полярные Зори произошел выстрел по окну автобуса. Водитель, услышав резкий звук, сразу остановился. По словам очевидцев, при осмотре транспортного средства была найдена пуля, предположительно выпущенная из огнестрельного оружия. К счастью, никто не пострадал, - сообщается в соцсетях.

Правда, в правоохранительных органах рисуют куда менее впечатляющую картину происшествия.

- Минувшей ночью в дежурную часть поступило сообщение от водителя автобуса, следовавшего по маршруту №10, об инциденте. На место выехала следственно-оперативная группа, которая осмотрела транспортное средство и обошла территорию вокруг в поисках камер видеонаблюдения. Пока говорить, что выстрел был совершен из травматического оружия, нельзя. Мы не исключаем, что в автобус мог попасть камень - вмятина на борту имеется. Проводится проверка, - сообщила «КП» заместитель начальника УМВД по Мурманской области Анастасия Сигаева.

ИСТОЧНИК KP.RU