Благодаря новому реанимобилю с начала года удалось спасти 49 тяжелых пациентов

СЕГОДНЯ 18:24 2019-05-21T18:24:20+03:00

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В октябре «КП» сообщала, что полетов санавиации может стать вдвое больше. И вот, спустя почти 7 месяцев, в апреле 2019 года региону был предоставлен Ми-8-МТ.

Сегодня с возможностями специального борта ознакомился врио губернатора Андрей Чибис. За полтора месяца вертолет, оснащенный медицинским модулем и приспособленный к работе в условиях Крайнего Севера, уже совершил 26 экстренных вылетов.

Фото: правительство Мурманской области.

– Благодаря участию в федеральном проекте «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» наши бригады санавиации получили возможность в разы чаще и быстрее приходить на помощь тяжелым пациентам из отдаленных районов Кольского полуострова, – сказал Андрей Владимирович. – Отмечу, что борт закреплен за Территориальным центром медицины катастроф.

Фото: правительство Мурманской области.

Данный Ми-8 укомплектован оборудованием, соответствующим машине скорой помощи «класса С» - реанимобилю. Его модуль оснащен реанимационной быстросъемной техникой: дефибриллятором, аппаратом для искусственной вентиляции легких, аспиратором, акушерским и другим оборудованием.

– Это позволяет транспортировать пациента в условиях, максимально приближенных к возможностям отделения реанимации и интенсивной терапии, – заверили специалисты.

Фото: правительство Мурманской области.

В 2019-м количество вылетов медицинской эвакуации в Мурманской области будет увеличено в 3,5 раза по сравнению с прошлым годом. Начиная с января, служба санавиации совершила 42 вылета, доставив 49 тяжелых пациентов, в том числе детей, в ведущие медучреждения региона.

Напомним, договор на выполнение авиационных работ для оказания скорой помощи северянам заключен между Мурманской областной клинической больницей имени Баяндина, в которую входит Территориальный центр медицины катастроф, и Вологодским авиационным предприятием.

Фото: правительство Мурманской области.

– Соответствующее соглашение подписано правительством области и Министерством здравоохранения России на условиях софинансирования, общий объем ассигнований в 2019 году составил 101 миллион рублей, – сообщили в пресс-службе правительства региона.

ИСТОЧНИК KP.RU