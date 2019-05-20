В Мурманске на улице Кирпичной построят новую 9-этажку

СЕГОДНЯ 12:17 2019-05-20T12:50:43+03:00

В 2019 году 600 северян из аварийного жилья переселят во вторичку

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Почти сразу, как только врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис приехал на север, он заявил, что на Кольский полуостров необходимо вернуть стройки. Правда, пока его подчиненные продолжают идти по накатанной годами дорожке.

- Программа по расселению аварийного жилого фонда, признанного таковым до 2012 года выполнена полностью: было построено 48 новых домов и переселено 3098 человек. В 2019 году началось реализация нового проекта по сокращению ставшего непригодным жилья, которое признано таковым до 2017 года. Наша задача - расселить 5804 человека из 306 домов, - отрапортовал вице-губернатор Мурманской области Евгений Никора.

В этом году задачу выполнят покупкой жилья на вторичном рынке - переселить необходимо 600 человек из 280 квартир. Строить тоже будут.

В Заполярье необходимо построить 67 тысяч квадратных метров, 50 из которых в Мурманске. Стройки также запланированы в Кандалакше, Умбе, Молочном и Зеленоборском. В последнем уже строится 45-квартирный дом.

- Что касается Мурманска, то запланировано строительство 9-этажного дома на улице Кирпичной, строительство которого начнется в 2020 году. Помимо этого, будет приобретаться жилье у застройщиков в недавно возведенных домах: на проспекте Кольском, 12 (35 квартир) и на Горького 2/12, который введут в эксплуатацию в 2020 году (48 квартир), - сообщил Никора.

Доклад своего зама Андрей Чибис принял, но подчеркнул, что выкуп вторичного жилья - вынужденная мера 2019 года, и надо раскачивать строительство в Мурманске.

ИСТОЧНИК KP.RU