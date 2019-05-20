В прокуратуру поступило свыше 50 обращений с просьбой наказать водителя Range Rover, переехавшего пса в Мурманске

СЕГОДНЯ 10:27 2019-05-20T10:27:27+03:00

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Хладнокровный наезд на собаку, лежащую посреди дороги на улице Береговой в столице Заполярья, получил огромный общественный резонанс. Напомним, инцидент попал на запись камеры видеонаблюдения, на которой хорошо видно, как водитель белого Range Rover медленно переезжает ничего не подозревающего песика. Годовалого Алтая пришлось усыпить – травмы оказались несовместимыми с жизнью. Сразу после публикации видео в социальных сетях в полиции начали процессуальную проверку. Тем не менее, северяне продолжают требовать наказать злодея.

- За выходные в прокуратуру поступило свыше 50 обращений от жителей региона с просьбой найти виновного в гибели собаки на улице Береговой и привлечь к ответственности. Все обращения будут рассмотрены в установленном законом порядке, - сообщила «КП» старший помощник прокурора Мурманской области Анжелика Черногубова.

Однако не только в это надзорное ведомство все выходные писали северяне.

- 18 мая в полицию поступило сообщение об инциденте с собакой от непосредственного очевидца. Кроме того, также в дежурную часть обратились еще три женщины с просьбой разобраться в случившемся. На данный момент проверка продолжается. Все свидетели опрошены, записи с камер видеонаблюдения изъяты, - отметила заместитель начальника пресс-службы УМВД по Мурманской области Анастасия Сигаева.

Пока решение о возбуждении уголовного дела по статье 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными» не принято. Все зависит от того, был ли у водителя белого внедорожника умысел или нет.

ИСТОЧНИК KP.RU