В Мурманске белый внедорожник медленно переехал лежащего на дороге пса

СЕГОДНЯ 09:24 2019-05-19T11:31:27+03:00

Алтай никак не ожидал, что люди, которых он безмерно любил, смогут совершить с ним такое. Фото: Инга Снежная

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Видео, которое появилось в сети вечером 18 мая, заставило содрогнуться не только зоозащитников, но и простых граждан. Еще бы! Водитель белого Range Rover медленно переехал лежащую на дороге собаку и был таков. Инцидент произошел в Мурманске на улице Береговой.

- На пути внедорожника оказался пес по кличке Алтай. Ему не было и года. Он был ласковым и очень любил людей. Но теперь его больше нет, - пишет на своей странице зоозащитница Инга Снежная. – А этот вел машину медленно. Под колесами автомобиля слышался хруст костей и визг раздавленного живого существа

Животное, оказавшееся на пути Range Rover, пришлось усыпить. Травмы - раздробленные позвоночник и тазобедренные кости, раздавленные внутренние органы – оказались не совместимы с жизнью. Поступок водителя внедорожника настолько возмутил общественность, что люди массовой стали писать в прокуратуру Мурманской области с просьбой провести проверку и возбудить уголовное дело по факту жестокого обращения с животными.

- По факту публикации в Интернете видеозаписи наезда водителем белой иномарки на животное в районе улицы Береговой в Мурманске проводится проверка, в ходе которой будет установлены лицо, находившееся в тот момент за рулем, и все обстоятельства произошедшего, - сообщила заместитель начальника пресс-службы УМВД по Мурманской области Анастасия Сигаева.

Если выясниться, что водитель специально переехал Алтая, то в ведомстве возбудят уголовное дел по стать 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/709703" frameborder="0"></iframe> В Мурманске водитель Range Rover проехал по собаке.Пес умер. Видео: vk.com/murmansk_dtp.

ИСТОЧНИК KP.RU