Три автомобиля столкнулись между Магнетитами и Лопарской
В Кольском районе 17 мая произошла авария с участием трех автомобилей. Как сообщили в социальной сети представители Северо-западного регионального посиково-спасательного отряда МЧС, между Магнетитами и Лопарской столкнулись две легковушки и внедорожник с прицепом.
Фото: vk.com/szrpso.
– Спасатели Мурманского АКАСЦ выезжали для ликвидации последствий ДТП на трассе «Кола». В результате столкновения пострадала женщина, она была передана бригаде «скорой медицинской помощи», – написали в группе.
Фото: vk.com/szrpso.
От удара у одного из автомобилей оторвало колесо вместе с рессорой. Больше о произошедшем ничего неизвестно. Сейчас по факту аварии проводится проверка, дожидаясь результатов которой, северяне традиционно выдвигают догадки о причинах столкновения.
Фото: vk.com/szrpso.
– Судя по фото, шиповка – лысая, значит такое отношение к безопасности, – написал в «Мурманск. ДТП. ЧП» подписчик.
– Причем тут шиповка? Мы от столкновения уходили, – ответила ему участница ДТП, больше ничего не добавив.
Фото: vk.com/spb_today.
На следующий день, 18 мая, уже на 64 километре «Колы» около 9.25 Кia Сerato въехала в поворачивающий автокран. Информации о пострадавших пока нет, также проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU