Три автомобиля столкнулись между Магнетитами и Лопарской

СЕГОДНЯ 10:46 2019-05-18T14:41:19+03:00

Позже также на трассе «Кола» легковушка въехала в автокран [фото]

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В Кольском районе 17 мая произошла авария с участием трех автомобилей. Как сообщили в социальной сети представители Северо-западного регионального посиково-спасательного отряда МЧС, между Магнетитами и Лопарской столкнулись две легковушки и внедорожник с прицепом.

Фото: vk.com/szrpso.

– Спасатели Мурманского АКАСЦ выезжали для ликвидации последствий ДТП на трассе «Кола». В результате столкновения пострадала женщина, она была передана бригаде «скорой медицинской помощи», – написали в группе.

Фото: vk.com/szrpso.

От удара у одного из автомобилей оторвало колесо вместе с рессорой. Больше о произошедшем ничего неизвестно. Сейчас по факту аварии проводится проверка, дожидаясь результатов которой, северяне традиционно выдвигают догадки о причинах столкновения.

Фото: vk.com/szrpso.

– Судя по фото, шиповка – лысая, значит такое отношение к безопасности, – написал в «Мурманск. ДТП. ЧП» подписчик.

– Причем тут шиповка? Мы от столкновения уходили, – ответила ему участница ДТП, больше ничего не добавив.

Фото: vk.com/spb_today.

На следующий день, 18 мая, уже на 64 километре «Колы» около 9.25 Кia Сerato въехала в поворачивающий автокран. Информации о пострадавших пока нет, также проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU