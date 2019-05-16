В Мурманской области заключенный, почти отмотавший 25 лет, получил новый срок

16 Май 17:34 2019-05-16T17:46:22+03:00

Житель Архангельска задержится в ревдинской колонии еще на 8 лет. Мужчина, осужденный за целый ряд преступлений, уже провел "за колючкой" всю свою молодость. [снимок носит иллюстративный характер] Фото: Елена КОВАЛЕНКО

Мужчина из Архангельска, посаженный еще в 1999 году, побил сотрудника ревдинской колонии ИК-23

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Убийство считается одним из самых тяжких злодеяний, и карают за это соответствующе - до 15-ти лет. Но если учесть отягчающие обстоятельства и сопутствующие преступления, срок бывает и больше.

Вот и житель Архангельска получил приговор, который каждого заставит вздрогнуть - 25 лет колонии. Было это еще в 1999 году, когда мужчине только-только исполнилось 20 лет, так что лучшие годы жизни прошли за колючей проволокой.

Осужденный за убийство отбывал наказание в Мурманской области, в ревдинской колонии ИК-23. В последнее время у заключенного не складывались отношения с начальством. Вражда достигла своей кульминации в 2018 году, когда в колонии произошел неприятный инцидент.

- Находясь в служебном кабинете сотрудника ИК-23 УФСИН России по Мурманской области, мужчина причинил начальнику отряда отдела по воспитательной работе с осужденными, находящемуся при исполнении служебных обязанностей, телесные повреждения в виде ушибов, - сообщает пресс-служба следственного комитета по Мурманской области.

На тот момент архангелогородцу оставалось «отмотать» примерно 6 лет, но теперь приговор пересмотрели. На днях суд огласил свое решение: мужчине продлили срок пребывания в колонии строгого режима. Начиная с 2019 года, осужденному предстоит отсидеть еще 7 лет и 10 месяцев. Скорее всего, «вышли боком» отказ сотрудничать со следствием и непризнание вины.

Если заключенному хватит сил отбыть такое наказание, получится, что он отсидел «от звонка до звонка», в общей сложности, 28 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU