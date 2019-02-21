2019-02-21T13:19:00+03:00
Происшествия

Убийца из Архангельска напал на начальника отряда колонии в Ревде

Мужчина, осужденный на 25 лет, вину свою не признал и от показаний отказался
Варвара РУСЛАНОВА
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Начальник отряда чем-то не угодил подопечному и тот накинулся на него с кулаками.Начальник отряда чем-то не угодил подопечному и тот накинулся на него с кулаками.Фото: Борис КОКУРИН
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Когда за колючей проволокой в изоляции от общества предстоит провести четверть века, то мало что зависит от хорошего поведения. Видимо так и решил осужденный из Архангельска, которого отправили отбывать наказание за убийство в исправительную колонию строго режима № 23 в Ревде, и напал на начальника отряда.

- 40-летнему мужчине назначили срок в 24 года и 7 месяцев по совокупности тяжких и особо тяжких преступлений, одно из которых было убийство. По версии следствия, в 2018 году осужденный причинил начальнику отряда отдела по воспитательной работе, находящемуся при исполнении служебных обязанностей, телесные повреждения в виде ушибов. Воспользовавшись своим правом, обвиняемый отказался от дачи показаний, поэтому так и не удалось узнать, что его подвигло на этот поступок. Свою вину в содеянном он не признал, - рассказала старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович.

В итоге к послужному списку подопечного ИК-23 добавилось еще одно уголовное дело, возбужденное по части 2 статьи 321 УК РФ «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, совершенное в отношении сотрудника места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности». В ближайшее время суд решит, сколько лет добавить осужденному к уже имеющемуся сроку. Санкция этой статьи предусматривает не больше пяти лет лишения свободы.

Напомним, на прошлой неделе служителям Фемиды направили похожее дело только по подопечному ИК-17 в Мурманске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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