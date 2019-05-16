2019-05-16T14:39:07+03:00
Происшествия

В Заозерске продавщица магазина открыла собственную нарколабораторию

Необходимые ингредиенты для приготовления «дури» северянка прятала прямо на работе [фото]
Иван ПЕТРОВ
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Какой именно наркотик готовила жительница Заозерска - не сообщается. Но, судя по всему, опиаты или первитин. Фото: пресс-служба УМВД по Мурманской областиКакой именно наркотик готовила жительница Заозерска - не сообщается. Но, судя по всему, опиаты или первитин. Фото: пресс-служба УМВД по Мурманской области
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«В нашем доме поселился замечательный сосед!» Такие слова Вам никогда не скажут люди, у которых за стенкой варят амфетамин или «белого китайца». От жуткого варева распространяется неприятный запах, а в подъезд сползаются наркоманы со всего города.

Изготовление наркотиков в домашних условиях - не пережиток прошлых лет. В Мурманской области до сих пор есть нехорошие квартиры, где стряпают запрещенные вещества. На днях подпольную наркотическую лабораторию обнаружили в Заозерске.

На этой видавшей виды печке, похоже, стряпали нелегальное варево. Фото: пресс-служба УМВД по Мурманской области

На этой видавшей виды печке, похоже, стряпали нелегальное варево. Фото: пресс-служба УМВД по Мурманской области

Самое удивительное в этой истории, что незаконным бизнесом занималась молодая женщина. При этом «наркобаронесса» каждый день ходила на вполне легальную работу - трудилась продавщицей в магазине.

- В ходе обыска по месту жительства северянки полицейские обнаружили оборудование для изготовления психотропных веществ. Также оперативники изъяли в крупном размере прекурсоры - вещества, используемые для изготовления наркотика, - извещает пресс-служба УМВД по Мурманской области.

Длинная трубка, по всей видимости, использовалась для перегонки. Фото: пресс-служба УМВД по Мурманской области

Длинная трубка, по всей видимости, использовалась для перегонки. Фото: пресс-служба УМВД по Мурманской области

В списке прекурсоров находятся не только элементы наркотиков, но и вполне легальные жидкости. Например, уксус, ацетон или едкая кислота. Необходимые химические вещества жительница Заозерска прятала у себя на работе.

Пример прекурсора, найденного в Заозерске - уксусная кислота... Фото: пресс-служба УМВД по Мурманской области.

Пример прекурсора, найденного в Заозерске - уксусная кислота... Фото: пресс-служба УМВД по Мурманской области.

Кислоту и уксус оперативникам удалось найти среди личных вещей задержанной северянки. Выяснилось также, что 35-летняя женщина торговала наркотиками собственного приготовления. А это означает сразу 2 «тяжелых» статьи уголовного кодекса. Предприимчивой жительнице Заозерска грозит до 15-ти лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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