В Мурманске бронетехника пробила бетонный забор

СЕГОДНЯ 09:07 2019-05-16T14:06:05+03:00

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Военнослужащие Северного флота показали всю свою выправку и умение управлять сложной техникой на Параде Победы в центре Мурманска. Но когда дело доходит не до столь ответственных мероприятий, система дает сбой.

- ЧП в воинской части на улице Героев Рыбачьего в столице Заполярья. Авиадесантная самоходная установка АСУ-85 пробила ограждение и оказалась вне части, - такие посты появились в новостной ленте соцсетей вечером 15 мая.

Пользователи щедро делились фотографиями «убежавшей» бронетехники и даже сняли на видео, как военнослужащие в спешном порядке ликвидируют последствия ЧП. Разумеется, не обошлось и без острых комментариев. Оказалось, что самоходная установка выскочила из части буквально в десяти метрах от проезжающего мимо автомобиля. К счастью, до дороги она так и не добралась.

В Мурманске самоходка АСУ-85 пробила ограждение .Видео: vk.com/murmansk_dtp.

Кстати, вес пустой машины более 15 тонн и тому, кто окажется на ее пути, не позавидуешь. Тем не менее, через пару часов о случившейся внештатной ситуации уже практически ничего не напоминало.

Военнослужащие ликвидируют последствия ЧП, когда бронетехника пробила бетонный забор .Об этом изначально сообщили в социальных сетях. Видео: vk.com/arctic51

ИСТОЧНИК KP.RU