2019-05-16T14:06:05+03:00
Происшествия

В Мурманске бронетехника пробила бетонный забор

Военные оперативно ликвидировали последствия ЧП
Варвара РУСЛАНОВА
Поделиться:
Самоходная установка пробила бетонный забор и едва не вылетела на дорогу. Фото: Мурманск ДТП ЧПСамоходная установка пробила бетонный забор и едва не вылетела на дорогу. Фото: Мурманск ДТП ЧП
Изменить размер текста:

Военнослужащие Северного флота показали всю свою выправку и умение управлять сложной техникой на Параде Победы в центре Мурманска. Но когда дело доходит не до столь ответственных мероприятий, система дает сбой.

- ЧП в воинской части на улице Героев Рыбачьего в столице Заполярья. Авиадесантная самоходная установка АСУ-85 пробила ограждение и оказалась вне части, - такие посты появились в новостной ленте соцсетей вечером 15 мая.

Пользователи щедро делились фотографиями «убежавшей» бронетехники и даже сняли на видео, как военнослужащие в спешном порядке ликвидируют последствия ЧП. Разумеется, не обошлось и без острых комментариев. Оказалось, что самоходная установка выскочила из части буквально в десяти метрах от проезжающего мимо автомобиля. К счастью, до дороги она так и не добралась.

В Мурманске самоходка АСУ-85 пробила ограждение .Видео: vk.com/murmansk_dtp.

Кстати, вес пустой машины более 15 тонн и тому, кто окажется на ее пути, не позавидуешь. Тем не менее, через пару часов о случившейся внештатной ситуации уже практически ничего не напоминало.

Военнослужащие ликвидируют последствия ЧП, когда бронетехника пробила бетонный забор .Об этом изначально сообщили в социальных сетях. Видео: vk.com/arctic51

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Мурманской области заключенный, почти отмотавший 25 лет, получил новый срок
Мурманский врач отработал в Лондоне навыки по протезированию плеча
Недострой на Кольском проспекте после проверки прокуратуры снова должны оградить
В Заозерске продавщица магазина открыла собственную нарколабораторию
В Мурманской области создадут единую службу контроля и надзора в сфере ЖКХ
В Мурманской области 600 северян из 7-ми городов и поселков покинут ветхое жилье
Мурманские подростки хулиганили в детском городе «Сказка»
В Мурманской области перенесли полный переход на цифровое ТВ
В Магнетитах собака год жила у железнодорожных путей, передвигаясь только на передних лапах
У мыса Цып-Наволок рыбаков приветствовал китенок
В минприроды Мурманской области разберутся, кто загрязняет озеро Ледовое
В оленегорской «Надежде» 21-летний парень избил правоохранителя
В Ковдоре искали дом коту, хозяин которого ветеран Великой Отечественной умер в День Победы
В Мурманской области открыли сезон лова семги
В Кандалакшском доме-интернате для престарелых покончила с собой 82-летняя постоялица
В мурманском Росляково обещают заменить трубу котельной, ставшую поводом для петиции