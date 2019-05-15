В оленегорской «Надежде» 21-летний парень избил правоохранителя

15 Май 17:34 2019-05-16T12:51:31+03:00

В Мурманской области житель Мончегорска рискует попасть в колонию на срок до 5-ти лет из-за нападения на сотрудника Росгвардии. Фото: Александр ГЛУЗ

Изменить размер текста: A A

Агрессивное нападение на любого человека - повод для судебных разбирательств. Иногда, конечно, дело удается замять по соглашению сторон. Но в случае, если нападению подвергается представитель власти, уголовного преследования не избежать.

Вот и житель Мурманской области, неосмотрительно поднявший руку на силовика, рискует провести в колонии лучшие годы жизни. Молодой человек, сам житель Мончегорска, той ночью отдыхал в оленегорском кафе со многообещающим названием «Надежда».

Приняв на грудь, 21-летний парень принялся задирать окружающих, в результате чего посетители заведения забили тревогу. На место прибыл сотрудник Росгвардии, но унять дебошира оказалось непросто...

- Полицейские потребовал от правонарушителя проследовать в отдел полиции для осуществления разбирательства. Однако последний, не желая повиноваться законным требованиям представителя власти, нанес потерпевшему не менее 3-х ударов кулаком в область лица, - докладывают в пресс-службе следственного комитета по Мурманской области.

На память об этой неприятной встрече служителю закона остались синяки, ушибы, а также сильная боль в области лица и головы. Впрочем, для росгвардейца на этом дурные последствия закончились. Для нападавшего парня они оказались куда хуже. Молодому человеку «светит» до 5-ти лет колонии. Возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в адрес представителя власти, не опасного для жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU