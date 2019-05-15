В Мончегорске в приюте для животных прокуратура нашла нарушения

15 Май 15:24 2019-05-15T15:24:41+03:00

Правда, сами подопечные "Дома с хвостом" не в курсе, что их права нарушают. Фото: Дом с хвостом

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Желающих помочь общественникам немного, а вот контролирующих органов хоть отбавляй. Весной с проверкой в приют для животных «Дом с хвостом» в Мончегорске нагрянула прокуратура.

- В целом требования закона по содержанию животных соблюдаются. Однако нарушения есть. Во-первых, не произведена маркировка собак несмываемыми метками, позволяющими определить их принадлежность к приюту. Во-вторых, места выгула собак захламлены строительными и бытовыми отходами. В адрес руководителя приюта внесено представление, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

В «Доме с хвостом» уверены, что многие фирмы по отлову животных не могут похвастаться таким отношением и уходом за животными, как у них. Да и нарушения, в общем-то, не серьезные.

- Строительство идет полным ходом. По мере накопления мусора заказываем трактор и все вывозим. Собакам строительный мусор не мешает: они гуляют либо в вольерах, которые убираются минимум три раза в день, либо выводим их на прогулку на поводке совершенно в другое место, - объясняет руководитель «Дома с хвостом» Елена Дебеляк.

Промаркировать собак в приюте обещают в ближайшие пару дней. Животным покрасят ушки. Правда, такая маркировка продержится не больше месяца, но потом волонтеры повторят процедуру.

- Из 186 наших подопечных - 110 пристроены в семьи. Метка несмываемой краской сводит на нет все шансы собак найти дом, а бирки на ушах часто срывают с них их же сородичи, травмируя животных. Поэтому мы приняли решение красить только ушки, - объясняет зоозащитница.

ИСТОЧНИК KP.RU