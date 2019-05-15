2019-05-15T12:22:18+03:00
Общество

Самый длинный пассажирский поезд отправили в Мурманск 30 апреля

Состав растянулся на 630 метров в длину и перевез 1112 пассажиров
Елена МОЛОДЦОВА
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Самый длинный поезд прибыл в Мурманск на Первомай.Самый длинный поезд прибыл в Мурманск на Первомай.Фото: "КП" Архив
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И снова скорый поезд №22 Санкт-Петербург побил рекорд в России и стал самым длинным в стране. Напомним, 29 декабря с Ладожского вокзала северной столицы на Кольский полуостров отправился состав из 24 вагонов, вытянувшись на 600 метров длину. Но на минувших весенних каникулах этот рекорд был обновлен.

Самый длинный пассажирский состав на майских праздниках вновь был отправлен из Санкт-Петербурга в Мурманск. 25 вагонов, 22 из которых шли до столицы Заполярья и три - до Кеми, растянулись на 630 метров. При этом поезд перевез 1112 пассажиров.

- На майских праздниках было сформировано 29 дополнительных поездов, которые курсировали из Москвы в Санкт-Петербург, Хельсинки, Мурманск и Калининград, а из северной столицы - в Брянск, Казань, Ижевск, Волгоград, Ярославль, Орел, Курск, Великие Луки, Москву и Осташков. С 26 апреля по 13 мая в поездах дальнего следования было перевезено более 716 тысяч человек, - приводят статистику в Октябрьской железной дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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