В Мурманск прибыл самый длинный пассажирский поезд

СЕГОДНЯ 12:06 2019-01-15T12:06:36+03:00

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Новогодние праздники - горячая пора для перевозчиков: люди стараются провести долгожданные каникулы с пользой и стремятся уехать из родных городов. Только на Октябрьской железной дороге за праздники было сформировано 105 поездов, среди которых 40 дополнительных, курсирующих на 23 направлениях. Стоит ли говорить, что все они пользовались популярностью?!

- В праздники пассажирские составы совершили 1192 рейса, что на 1,5% больше, чем в прошлом году. С 27 декабря 2018 года по 9 января 2019-го поездами дальнего следования воспользовались более 470 тысяч пассажиров, - сообщает сайт Октябрьской железной дороги.

Кроме того, был установлен рекорд - 29 декабря с Ладожского вокзала был отправлен самый длинный пассажирский поезд. Состав из 24 вагонов и локомотива длиной 600 метров из Санкт-Петербурга направился в Мурманск. Как пояснили КП» в мурманском территориальном управлении Октябрьской железной дороги, количество вагонов в пассажирских поездах редко превышает 21. Стоит отметить, что до столиц Заполярья рекордсмен дошел уже не такой длинный, оставив два прицепных вагона в Кеми. Тем не менее, за этот рейс он перевез 1058 пассажиров.