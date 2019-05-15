В Североморске с недостроя увезли в реанимацию 12-летнего подростка

15 Май 10:17 2019-05-15T10:17:49+03:00

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Что-то не везет в последнее время подрастающему поколению в столице Северного флота. Одним за другим подростки попадают в больницу, куда их прямо с улицы увозит «Скорая».

- На заброшенной стройке на улице Заводской в Североморске гуляли дети. Мальчику, на вид ему лет 12, стало плохо. Друзья вызвали «Скорую». Предположительно, у ребенка отравление алкоголем или другим веществом, - сообщает информационный городской портал «Североморск Life».

Напомним, днем 1 мая от дома №5 по улице Северная Застава во флотской столице «Скорая» увезла в реанимацию 15-летнего нахимовца, предварительно диагностировав у него алкогольную кому. В полиции проводят проверку.

- По вчерашнему инциденту с подростком также начата проверка. Сейчас ребенок находится в реанимации Североморской ЦРБ. Сотрудникам предстоит выяснить все обстоятельства случившегося, - отметила начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Валерия Филиппова.

ИСТОЧНИК KP.RU