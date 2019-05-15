2019-05-15T10:17:49+03:00
Происшествия

В Североморске с недостроя увезли в реанимацию 12-летнего подростка

По предварительной информации, ребенок отравился
Варвара РУСЛАНОВА
Поделиться:
Медики увезли подростка в реанимацию.Медики увезли подростка в реанимацию.Фото: Елена КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

Что-то не везет в последнее время подрастающему поколению в столице Северного флота. Одним за другим подростки попадают в больницу, куда их прямо с улицы увозит «Скорая».

- На заброшенной стройке на улице Заводской в Североморске гуляли дети. Мальчику, на вид ему лет 12, стало плохо. Друзья вызвали «Скорую». Предположительно, у ребенка отравление алкоголем или другим веществом, - сообщает информационный городской портал «Североморск Life».

Напомним, днем 1 мая от дома №5 по улице Северная Застава во флотской столице «Скорая» увезла в реанимацию 15-летнего нахимовца, предварительно диагностировав у него алкогольную кому. В полиции проводят проверку.

- По вчерашнему инциденту с подростком также начата проверка. Сейчас ребенок находится в реанимации Североморской ЦРБ. Сотрудникам предстоит выяснить все обстоятельства случившегося, - отметила начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Валерия Филиппова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Мурманской области заключенный, почти отмотавший 25 лет, получил новый срок
Мурманский врач отработал в Лондоне навыки по протезированию плеча
Недострой на Кольском проспекте после проверки прокуратуры снова должны оградить
В Заозерске продавщица магазина открыла собственную нарколабораторию
В Мурманской области создадут единую службу контроля и надзора в сфере ЖКХ
В Мурманской области 600 северян из 7-ми городов и поселков покинут ветхое жилье
Мурманские подростки хулиганили в детском городе «Сказка»
В Мурманской области перенесли полный переход на цифровое ТВ
В Мурманске бронетехника пробила бетонный забор
В Магнетитах собака год жила у железнодорожных путей, передвигаясь только на передних лапах
У мыса Цып-Наволок рыбаков приветствовал китенок
В минприроды Мурманской области разберутся, кто загрязняет озеро Ледовое
В оленегорской «Надежде» 21-летний парень избил правоохранителя
В Ковдоре искали дом коту, хозяин которого ветеран Великой Отечественной умер в День Победы
В Мурманской области открыли сезон лова семги
В Кандалакшском доме-интернате для престарелых покончила с собой 82-летняя постоялица
В мурманском Росляково обещают заменить трубу котельной, ставшую поводом для петиции