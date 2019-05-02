В Североморске нахимовца в алкогольной коме доставили в больницу

СЕГОДНЯ 12:04 2019-05-02T12:04:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Первомай удался на славу! В Североморске бригада скорой помощи экстренно доставила в больницу подростка, который находился в алкогольной коме.

- Около 13:00 1 мая у дома №5 по улице Северная Застава был замечен мальчик 14-15 лет, который лежал на земле без сознания. Вокруг него суетились его друзья. Подоспевшие медики увезли его в реанимацию Североморской ЦРБ, - сообщает портал Severlife.

По словам источника Severlife, подросток вместе с друзьями принял на грудь пива с коньяком, вот молодой организм и не выдержал такой нагрузки. Юноша сначала побледнел, началась рвота, а потом он и вовсе потерял сознание. Теперь за его жизнь борются врачи. Между тем, выяснилось, что мальчик не из местных – на учебу в Нахимовское военно-морское училище он приехал из другого региона. Правда, тогда не понятно, как он попал в закрытый гарнизон.

В соцсетях острые на язык пользователи уже прошлись и по оступившемуся ребенку, и по армии в целом. Однако нашлись и те, кто призвал северян одуматься.

- Для вас, взрослых, это всего лишь сюжет привлекающий внимание, а для ребенка – судьба. Мальчик очень хороший, воспитанный и образованный, очень переживает из-за случившегося, а вам лишь бы постебаться и вынести приговор. Стыдно не за него, а за взрослых, - написала Наталья Мельник.

Тем не менее, неприятным инцидентом уже заинтересовалась полиция.

- Сейчас ребенок находится в больнице. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. По факту случившегося будет проведена детальная проверка, - сообщили «КП» в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU