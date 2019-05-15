2019-05-15T09:46:53+03:00
Общество

Кандалакшан зовут очистить лес от мусора за рекой

Юг Мурманской области присоединился к апатитскому проекту «Уборочка»
Елена МОЛОДЦОВА
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У большой уборке в лесу за речкой в Кандалакше может присоединиться каждый.У большой уборке в лесу за речкой в Кандалакше может присоединиться каждый.Фото: Елена КОВАЛЕНКО
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Хочешь изменить мир? Начни с себя! Именно этим правилом уже несколько лет руководствуются апатитчанин Иван Канцарин и его соратники. В рамках проекта «Уборочка» за три года они собрали в окрестностях Апатитов около тысячи мешков мусора, но на достигнутом останавливаться не собираются. В этом году к ним решили присоединиться и жители Кандалакши. Кстати, именно они открывают летний сезон «Уборочки 2019» в Мурманской области.

- На днях мы прогулялись по лесу за речкой и увидели там малорадостную картину. Берега реки и лесная зона просто усеяны мусором. Мы решили навести там порядок. Если вы захотите помочь, то мы ждем вас в субботу, 18 мая, в 12:00 у пешеходного моста со стороны города. С собой, желательно, иметь перчатки, мешки для мусора и хорошее настроение, - объявила о предстоящем субботнике жительница Кандалакши Ирина Разина-Маслова.

Пока земляки поддержали добрую инициативу северянки многочисленными репостами и одобрительными комментариями. Посмотрим, много ли из диванных экспертов захочет поработать руками и убрать устроенную в лесу свалку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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