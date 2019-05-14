Неравнодушные люди собрали более 5,5 миллиона рублей для семей погибших и выживших при возгорании SSJ-100 в Шереметьево

14 Май 15:58 2019-05-14T17:05:31+03:00

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Пятое заседание оперативного штаба, созданного после трагедии в Шереметьево, завершилось традиционным подходом к прессе врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

- «Русфонд» собрал более 5,5 миллиона рублей для оказания помощи семьям погибших и пострадавших. Сейчас в рабочем режиме ведется обсуждение механизма по ее оказанию, еще раз обращу внимание, это - благотворительный фонд и наша принципиальная позиция, что принимать решение, как распределить собранные деньги должно не правительство, а общественность, - рассказал журналистам Андрей Владимирович.

Напомним, счет действует месяц и будет открыт до начала июня.

- Собранные средства распределят среди всех пострадавших в авиакатастрофе рейса SU 1492, а не только среди граждан Мурманской области. Распределение будет принято с учетом мнения общественных организаций, а конкретный размер определен исходя из общего объема пожертвований, - сообщил ранее заместитель Чибиса Роман Дурягин.

Вечером 5 мая следовавший из Москвы в Мурманск SSJ-100 вернулся в «Шереметьево», где загорелся при посадке. В результате пожара погиб 41 человек, 26 из которых жители Заполярья.

ИСТОЧНИК KP.RU