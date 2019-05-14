На севере Мурманска в квартирном пожаре погибли 2 человека

СЕГОДНЯ 10:35 2019-05-14T10:46:49+03:00

В Мурманске погибли 2 человека на квартирном пожаре в "хрущевке", расположенной в Ленинском округе. Так выглядит интерьер квартиры после трагедии. Фото: Следственный комитет Мурманской области

Изменить размер текста: A A

В столице Заполярье произошло несчастье. Поздним вечером на севере города жильцы одного из панельных домов ощутили запах дыма. Как оказалось, это было свидетельство мощного пожара. Северяне вовремя обратились в дежурную службу «01», но, к сожалению, избежать трагических последствий не удалось. Во-первых, пожар оказался действительно разрушительным. Во-вторых, с человеческими жертвами.

- 13 мая 2019 года в 22:51 поступила информация о возгорании по адресу Павлика Морозова, 5/2. В результате пожара обгорели 2 комнаты и кухня, квартира закопчена по всей площади, - сообщили в пресс-службе МЧС по Мурманской области.

Сотрудники двух пожарно-спасательных подразделений, работавшие на месте происшествия, обнаружили среди завалов обоих жильцов квартиры: мужчину и женщину. По словам очевидцев в соцсети, северянка на тот момент уже скончалась. Ее сожитель погиб чуть позже - врачам «Скорой» не удалось привести мурманчанина в чувство, поскольку ожоги оказались слишком тяжелыми. Обоим жильцам квартиры было около 40 лет.

По предварительным данным, причиной пожара послужило курение в постели. Мужчина употребил спиртные напитки, после чего зажег папиросу, прилег и незаметно уснул, а выпавший «бычок» спровоцировал возгорание. Правоохранительные органы отчасти подтвердили данную версию. Следственный комитет проводит проверку по факту случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU