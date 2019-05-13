В Териберке мойва сама идет на берег, провоцируя массовый лов

СЕГОДНЯ 11:56 2019-05-13T12:07:59+03:00

"Мойвенный закат" в Териберке. Этот день закончился для жителей поселка вкусным ужином... Фото: Ольга Муравей

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Удочки, сети и сачки как никогда актуальны в эти дни. Неожиданное счастье «подвалило» жителям поселка, расположенного на побережье Баренцева моря. Целые косяки крупной, сочной мойвы идут на берег в районе села Териберка.

Такое ощущение, что рыбка сама хочет стать уловом и буквально просится на сковородку. Местные рыбаки обрели свой рай на земле - стоят у побережья целыми сутками. Неожиданное счастье северяне обсуждают в группе «Моя Териберка».

Ради свежей рыбки северяне готовы ехать в Териберку сквозь майскую метель. Фото: Ольга Муравей

- Романтика на море, при закате, жены с ведрами стоят, мужья мойву ловят, - пишет Ольга Муравей.

Правда, не все разделяют позитивный взгляд на стихийный лов.

- Потом после таких рыбаков мусор, бутылки, окурки, пачки от сигарет по всему берегу, - отметил Павел Кондратьев.

Для жителей Заполярье такое мойвенное изобилие особенно приятно, ведь официального промышленного лова в этом году не было. Сказался строгий запрет на добычу мойвы в Баренцевом море, вето, наложенное учеными. По их мнению, численность рыбки снизилась и ее необходимо восполнить. Строго говоря, частная ловля в Териберке тоже попадает под запрет, но следить за этим процессом попросту некому.

А ученые, похоже, не ошибались. В минувшем апреле мурманские рыбаки случайно увидели гигантские залежи дохлой мойвы во время помысла. Случилось это, правда, далеко от Териберки - в Кольском заливе.

ИСТОЧНИК KP.RU