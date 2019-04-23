В Мурманской области по неизвестной причине гибнут целые косяки мойвы

СЕГОДНЯ 16:01 2019-04-23T16:14:40+03:00

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Мрачно накатывают свинцовые волны. Кажется, вот-вот они потопят резиновое суденышко. Но заполярные рыбаки, похоже, страха не знают. Они вышли на очередной промысел и даже захватили с собой камеру - снимают интересный сюжет.

Видеоролик появился в интернете уже 22 апреля, на канале «Рыбачий патруль». Во время рейса жители Мурманской области засняли неприятное явление - залежи дохлой рыбы. Целые косяки мертвой мойвы преспокойно плещутся в Кольском заливе, как будто так и надо.

- Вы посмотрите, сколько ее здесь! Свежая! Видно, отнерестившаяся. И она везде-везде вот. Камера, конечно, это не передаст. Огромное количество мертвой мойвы... У чаек просто пиршество, - комментирует за кадром автор видеоролика.

Ради эксперимента мужчины выудили одну рыбешку голыми руками. Действительно, мойва свежайшая - хоть сейчас на сковородку.

- Огурчиком пахнет, - заметил с улыбкой другой рыбак.

В Мурманской области это считается признаком того, что мойва - высший сорт.

Напомним, в этом году народную рыбку в российском секторе Баренцева моря не ловили. Ученые запретили - еще в 2018 году они внесли мораторий. Мойвы, дескать, и так осталось мало, так что истреблять ее лишний раз не стоит.

Но похоже, какие-то неведомые природные силы и без помощи человека справляются с уничтожением несчастной рыбешки. Осталось выяснить - какие именно. Комитет по ветеринарии пока не готов пояснить «КП» причины случившегося. Одно специалисты знают наверняка: нерест в гибели мойвы уж точно не замешан...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/704878" frameborder="0"></iframe> В Кольском заливе нашли залежи дохлой мойвы.Автор: канал "Рыбачий патруль" на Youtube.com

ИСТОЧНИК KP.RU