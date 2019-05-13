2019-05-13T10:48:40+03:00
Происшествия

В Мурманской области огонь уничтожил «дом на колесах» - пострадал хозяин

Житель поселка Сафоново часто выезжал в отпуск на своем автоприцепе
Иван ПЕТРОВ
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В Мурманской области погиб в огне современный автоприцеп; владелец, к счастью, выжил. Фото: severlife.ruВ Мурманской области погиб в огне современный автоприцеп; владелец, к счастью, выжил. Фото: severlife.ru
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Большинство жителей Заполярья, наверное, видели передвижное жилье только в иностранных фильмах. Действительно, в наши российские реалии как-то не вписывается «квартира в фургоне», сказывается жесткий климат и криминогенная обстановка.

Однако некоторые жители Мурманской области все таки владеют личным «домом на колесах». В частности, таким современный автоприцепом пользовался житель поселка Сафоново в районе Североморска.

Прошедшее время мы употребили не случайно - к сожалению, дом на колесах безвозвратно погиб в пожаре. И, что самое страшное, чуть не утащил за собой владельца. Подробности ЧП сообщили в пожарной службе Североморска.

- Сообщение о возгорании поступило 12 мая около 9-ти часов вечера. Автоприцеп выгорел полностью, восстановлению не подлежит - теперь это просто сгоревший мусор. Погибших нет, проводится проверка, - сообщили «КП» в отделении профилактики пожаров ЗАТО Североморск.

Отмечается, что владелец дома на колесах активно пользовался им. Мужчина достаточно часто выезжал в отпуск на своем жилищно-транспортном средстве. В ходе пожара житель Сафоново получил ожоги - северянина госпитализировали. Причины возгорания выясняются и, скорее всего, станут известны в ближайшие несколько недель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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