Под Мурманском молодые лоси гуляют по автомобильной трассе

СЕГОДНЯ 12:50 2019-05-11T13:17:31+03:00

Под Мурманском красавец-лось переходил дорогу с грацией, достойной танцора балетной труппы. Правда, при этом он чуть не попал под белый микроавтобус. Фото: Михаил Глазков

Лесного зверя заметили на западном берегу Кольского залива в районе свалки и сняли на видео

Изменить размер текста: A A

Пользователи соцсети просят заполярных водителей о внимательности и осторожности. На дорогах все чаще видят лесных животных. В Мурманской области близится брачный период у диких зверей. Как следствие - миграция. Поэтому шансы выхода их на трассу максимально повышаются.

На днях под Мурманском автомобилист заметил молодого лося. Животное как ни в чем не бывало разгуливало по дороге. Автор поста приложил коротенькое видео, где котором хорошо просматривается, как сохатый медленно и грациозно переходит дорогу прямо перед белым микроавтобусом.

- Лось был на той стороне залива, в сторону Норвегии, после городской свалки, - сообщил автор видео мурманчанин Михаил Глазков.

Столкновение с диким зверем смертельно опасно как для автомобилиста, так и для самого животного. Если ДТП происходит на высокой скорости, то водитель и пассажир переднего сидения, как правило, получают тяжелые травмы.

Что же касается самого лося, то даже перелом ноги для него ставит крест на дальнейшем выживании в условиях дикой природы. Инспектора обычно добивают животных с подобной травмой, чтобы те не страдали. Неудивительно, что один из пользователей соцсети в ходе обсуждения оставил сочувственный комментарий в адрес «сохатого».

- Дай бог ему здоровья, - отметил мурманчанин Денис Шадрин.

Кстати, в прошлом году на карельском участке трассы «Кола» погибло сразу несколько водителей. Причина каждый раз была одинаковой - столкновение с крупным лосем.

Под Мурманском лось прогуливался по трассе.Автор: Михаил Глазков

ИСТОЧНИК KP.RU