Под Мурманском молодые лоси гуляют по автомобильной трассе
Пользователи соцсети просят заполярных водителей о внимательности и осторожности. На дорогах все чаще видят лесных животных. В Мурманской области близится брачный период у диких зверей. Как следствие - миграция. Поэтому шансы выхода их на трассу максимально повышаются.
На днях под Мурманском автомобилист заметил молодого лося. Животное как ни в чем не бывало разгуливало по дороге. Автор поста приложил коротенькое видео, где котором хорошо просматривается, как сохатый медленно и грациозно переходит дорогу прямо перед белым микроавтобусом.
- Лось был на той стороне залива, в сторону Норвегии, после городской свалки, - сообщил автор видео мурманчанин Михаил Глазков.
Столкновение с диким зверем смертельно опасно как для автомобилиста, так и для самого животного. Если ДТП происходит на высокой скорости, то водитель и пассажир переднего сидения, как правило, получают тяжелые травмы.
Что же касается самого лося, то даже перелом ноги для него ставит крест на дальнейшем выживании в условиях дикой природы. Инспектора обычно добивают животных с подобной травмой, чтобы те не страдали. Неудивительно, что один из пользователей соцсети в ходе обсуждения оставил сочувственный комментарий в адрес «сохатого».
- Дай бог ему здоровья, - отметил мурманчанин Денис Шадрин.
Кстати, в прошлом году на карельском участке трассы «Кола» погибло сразу несколько водителей. Причина каждый раз была одинаковой - столкновение с крупным лосем.
Под Мурманском лось прогуливался по трассе.Автор: Михаил Глазков
ИСТОЧНИК KP.RU