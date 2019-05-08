Мурманский грабитель вломился в квартиру пенсионера, когда тот открывал дверь

СЕГОДНЯ 17:27 2019-05-08T17:42:29+03:00

Мурманский грабитель, избивший 65-летнего пенсионера, был задержан вскоре после совершения преступления. Фото: пресс-служба УМВД по Мурманской области

Уголовник избил мужчину, а потом прибрал к рукам ноутбук, карты памяти и прочее добро, потянувшее на 90 тысяч рублей [видео]

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Пожилой северянин подтвердил старую как мир истину о том, что выпивать с незнакомыми собутыльниками опасно. Новый приятель причинил мужчине массу боли, как моральной, так и физической. Пенсионер из Мурманска пострадал от рук жестокого грабителя.

На днях 65-летний горожанин решил отдохнуть в компании. Для этого мужчина направился в бар и заказал выпивку: стопка за стопкой, время летело незаметно...

- Потерпевший в вечернее время отдыхал в одном из питейных заведений областного центра, где познакомился с другим посетителем. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения заявитель отправился домой. Когда он открыл дверь квартиры, его неожиданно сильно толкнули сзади, и мужчина упал, - извещает пресс-служба УМВД по Мурманской области.

Следом за пенсионером в квартиру вломился 34-летний новый знакомый. Грабитель очевидно «вел» пожилого мурманчанина от самого бара. Налетчик избил мужчину, отнял ключи и деньги, а потом скрылся.

Правда, ненадолго. Спустя пару часов опытный уголовник вернуться в чужое жилье. Не обращая внимание на пенсионера, мужчина забрал все его ценное имущество: ноутбук, флешки, диски для ПК c играми и программами, и технику, после чего наконец-то ушел окончательно. Общий ущерб составил 90 тысяч рублей.

Превозмогая боль от синяков и ссадин, пенсионер сразу же пошел в полицию. Благодаря этому коварного молодчика быстро поймали, а задержание даже записали на видео. Вскоре злодея отправят на скамью подсудимых. На сей раз рецидивист задержится в колонии надолго.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/707572" frameborder="0"></iframe> В Мурманске на улице поймали грабителя.Автор: пресс-служба УМВД по Мурманской области

ИСТОЧНИК KP.RU