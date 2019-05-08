В Кировске лиса приходит в бар у горнолыжного курорта

СЕГОДНЯ 16:54 2019-05-08T17:18:18+03:00

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Увидеть лисичек-сестричек вблизи Кандалашки или Кировска (а иногда и в самих городах) легче легкого. Когда наступают совсем голодные времена, особенно зимой, хитрые мордочки приходят к людям, зная, что на помойках можно поживиться, да и сами горожане нет-нет, да покормят чем-нибудь.

Напомним, фотограф из Кировска Владимир Полянский часто фотографирует у местного рудника двух лисичек, заодно подкармливает их куриными лапками, селедкой и даже яблоками. Уминают за две щеки!

А еще одна плутовка приходит... к кировскому бару на 25-м километре, где расположен горнолыжный курорт. С надеждой она заглядывает в окна, крутится вокруг. Вдруг покормят? Местные жители шутят, что лиса пришла на коктейль или рюмку чая.

Кстати, в очередной раз ветеринары советуют северянам и гостям региона не кормить диких животных. Это чревато тем, кто они привыкнут к подачкам и будут все чаще выходить к жилым домам. И могут напасть на людей или заразить их опасными болезнями. Так, лисы часто переносят бешенство.

ИСТОЧНИК KP.RU