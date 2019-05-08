2019-05-08T17:54:46+03:00
Общество

Кировчан и гостей города просят выстроиться в яркую алую звезду и спеть «День Победы»

Флешмоб организует местный Дворец культуры
Елена МОЛОДЦОВА
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По задумке организаторов, именно такая звезда должна взойти завтра в Кировске. Фото: Кировский Дворец культурыПо задумке организаторов, именно такая звезда должна взойти завтра в Кировске. Фото: Кировский Дворец культуры
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День Великой Победы завтра будут отмечать по всей стране. По главным улицам городов и поселков Мурманской области пройдут парады. В столице Заполярья, например, состоится впервые за историю города авиашоу. Но есть чем удивить людей и у других муниципалитетов. В Кировске пройдет флешмоб.

- Мы приглашаем кировчан и гостей города принять участие в общегородской акции: выстроиться в форме яркой алой звезды и спеть главную песню этого праздника «День Победы», - рассказывает художественный руководитель Кировского Дворца культуры Ольга Белоусова. - Споем все вместе и отдадим дань памяти тем, кто стойко вынес все тяготы Великой Отечественной войны.

Ольга Федоровна отмечает, что знаменитую песню жители исполняют ежегодно 9 мая. В прошлом году сотрудники ДК заготовили для них подсказки с текстом, но северяне от них отказались, заверив, что знают ее наизусть.

Всех желающих присоединиться к необычному флешмобу ждут в 18.55 9 мая в театральном дворике Кировского Дворца культуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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