2019-05-08T15:34:44+03:00
Общество

93 тысячи жителей Мурманской области находятся за порогом бедности

Эти северяне получают доход ниже прожиточного минимума
Мария ПАШЕНКОВА
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В последний раз прожиточный минимум срезали для северян на 149 рублей.В последний раз прожиточный минимум срезали для северян на 149 рублей.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Прожиточный минимум в Мурманской области то повышают, то понижают. Вот и в последний раз его срезали на 149 рублей. Для одних северян - копейки, для других - ощутимая сумма.

Мурманскстат посчитал, сколько жителей региона получают меньше прожиточного минимума. Данные пугающие - более 93 тысяч человек в 2018 году! Это почти 12 процентов от численности населения нашей области.

Хотя, если посмотреть статистику, то кажется, что ситуация улучшается. Ведь в 2017-м живущих за чертой бедности было 95,5 тысяч человек. Еще за год до этого - 96,7 тысяч.

Самый большой показатель был в 1995 году - 234,8 тысяч человек (но в Мурманской области тогда жило 1 066 924 человека, а не 753 557, как в 2018 году). И тогда процент об общего числа населения был 22%. Самый лучший результат наш регион показал в 2013-м - 84 тысячи человек или 10,8% от всех северян.

ИСТОЧНИК KP.RU

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