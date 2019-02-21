2019-02-21T16:50:05+03:00
Общество

В Мурманской области уменьшился прожиточный минимум

Новый социальный показатель упал на 149 рублей
Мария ПАШЕНКОВА
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Прожиточный минимум в Мурманской области стал меньше на 149 рублей.Прожиточный минимум в Мурманской области стал меньше на 149 рублей.Фото: Михаил ЯНОВСКИЙ
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Правительство Мурманской области определило новый прожиточный минимум в регионе. Заметим, что не всегда этот социальный показатель становится больше. Иногда он уходит в минус. Так произошло и в этот раз.

Новое постановление властей определило прожиточный минимум для четвертого квартала 2018 года. В расчете на душу населения он составил 14 649 рублей (14 798 рублей - в третьем квартале 2018 года), для трудоспособного населения -15 307 рублей (15 439 рублей), для пенсионеров - 12 243 рубля (12 345 рублей), детей - 14848 рублей (15121 рублей).

Новые данные будут распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

При этом документ оговаривает, что для мер социальной поддержки, выплат и услуг малоимущим гражданам, кроме региональной доплаты к пенсии, будет использоваться прожиточный минимум за третий квартал 2018-го.

ИСТОЧНИК KP.RU

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