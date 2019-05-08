2019-05-08T15:17:55+03:00
Общество

В Мурманске может появиться проспект Победы

Врио губернатора Заполярья пообещал ветеранам Великой Отечественной обсудить этот вопрос с горожанами
Елена МОЛОДЦОВА
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Ветераны предложили создать в Мурманске проспект Победы, а врио губернатора обещал обсудить этот момент с горожанами. Фото: Из личного архива Андрея ЧибисаВетераны предложили создать в Мурманске проспект Победы, а врио губернатора обещал обсудить этот момент с горожанами. Фото: Из личного архива Андрея Чибиса
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Разговоры о переименовании улиц Мурманска заходят далеко не первый раз. Тем более, что в первоначальном плане застройки столицы Заполярья не было ни проспекта Ленина, ни улиц Ленинградской, Воровской, Софьи Перовской и так далее. Четыре года назад командующий Северным флотом адмирал Владимир Королев выступил с предложением переименовать одну из артерий города в Варяжский проспект или улицу Героев «Варяга», но затратное дело народные избранники не одобрили. И вот новый виток в истории переименований улиц Мурманска в канун 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне задали ветераны.

- В преддверии 9 мая встретился с ветеранами войны и труда. Огромное им спасибо за бодрость духа и боевой настрой! Каждому из нас стоит поучиться у них стойкости и оптимизму, - написал на своей странице в соцсетях врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис. - Обсудили меры поддержки старшего поколения, задачи развития Мурманской области. Ветераны хотят видеть родной край комфортным, преуспевающим и патриотичным, помнящим свою историю. Прозвучало предложение назвать одну из улиц Мурманска проспектом Победы, обсудим это предложение с горожанами.

Что же, если мурманчане одобрят такие перемены, то городу-герою пойдет такое название. А как считаете вы?

ИСТОЧНИК KP.RU

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