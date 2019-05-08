2019-05-08T10:19:45+03:00
Дом. Семья

В Полярных Зорях старая овчарка спасала из колодца своего лучшего друга – кота

Маркиз потерялся и целую неделю просидел в своем укрытии, отказываясь от общения с внешним миром
Елена МОЛОДЦОВА
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Неразлучные друзья воссоединились и теперь дома под опекой заботливой хозяйки. Фото: yandex.ruНеразлучные друзья воссоединились и теперь дома под опекой заботливой хозяйки. Фото: yandex.ru
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Кто собаке лучший друг? Ну, конечно, кот! Пушистый красавец по кличке Маркиз потерялся у дома №24 по улице Курчатова в Полярных Зорях еще 30 апреля. Хозяйка пыталась самостоятельно найти любимца, но безрезультатно, и в итоге обратилась к зооволонтерам.

- Мы почти сразу нашли, где прятался коричнево-рыжий кот с леопардовыми пятнами – все это время перепуганный Маркиз просидел в колодце. Однако на призывы людей и даже любимой хозяйки выходить из своего укрытия отказывался. И даже вкусняшки не повлияли на его решение безвылазно сидеть в колодце, - рассказывают активисты группы «Помощь бездомным животным г. Полярные Зори».

Волонтеры посоветовали хозяйке прийти со старой овчаркой Бертой. Правда, были опасения, что собака не осилит такой путь. Женщина так и сделала. Однако Маркиз по-прежнему отказывался высовывать свой упрямый нос из укрытия.

- Хозяйка уже хотела уходить, как вдруг увидела, что Берта сильно виляет хвостом. Кот высунул мордочку из колодца, еще одно движение собаки и кот уже понял, что может вернуться домой! Женщина взяла Маркиза на руки, засунула за пазуху и понесла домой, но тот все время пытался сбежать. Правда, как только видел, что Берта идет рядом, в миг успокаивался, - вспоминают зоозащитники.

Теперь друзья дома под опекой любящей и заботливой хозяйки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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