Перед Днем Победы в Мурманске испортилась погода

СЕГОДНЯ 08:47 2019-05-08T12:14:56+03:00

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На майский праздниках погода северян не баловала - что не день, так снег. Лишь 4 мая небесная канцелярия сменила гнев на милость, и к нам пришло тепло и солнце. Только радость была недолгой. 7 мая на Кольский полуостров дошел циклон, который принес снег, дождь и сильный ветер.

- 8 мая на севере Мурманской области ожидается усиление северо-восточного ветра, который сохранится до конца суток, - предупредили в МЧС региона.

В ночь с 7 на 8 мая заполярные города вновь накрыло снегом, ближе к утру он превратился в дождь. Такое ненастье нам обещают до конца среды.

- Какой День Победы в Мурманске без снега? - шутят северяне.

Впрочем, синоптики обещают, что в праздничный день снега не будет. Хотя и большого тепла тоже.

Отметим, что днем 8 мая воздух прогреется всего до 5-10 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU