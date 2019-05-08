Администрации Колы и Кольского района планируют объединить

СЕГОДНЯ 11:02 2019-05-08T11:02:30+03:00

Александр Лихолат заметил, что это не только инициатива района, но и врио губернатора региона Андрея Чибиса.

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Курс на укрупнение муниципалитетов решено было взять еще несколько лет назад. Идею такой модернизации в правительстве объясняют просто: и бюджет сэкономим, и жизнь людям, которые порой не знают, куда обращаться со своим вопросом, упростим. После многолетних обсуждений в итоге перешил к делу. Так, с января администрация Умбы передала свои полномочия властям Терского района. Теперь же тенденция докатилась и до Кольского района, администрацию которого хотят объединить с Колой. В городе уже прошли общественные слушания.

- В Коле, где проживает порядка 9 700 жителей, расположено сразу две администрации. Передача полномочий позволит исключить дублирование функций, а затраты на финансирование управленческого персонала уменьшатся, - аргументировал такое решение глава администрации Кольского района Александр Лихолат. - Мы уже второй год исполняем ряд полномочий Колы по вопросам организации мероприятий по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций, а также по выбору поставщиков и подрядчиков для учреждений города, проводящих закупки на средства областного бюджета. Не говоря уже о культуре, образовании и спорте.

К слову, инициатива исходит не только от района, но и от врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

- Для нас эта серьезная ответственность. Но уверен, мы справимся, - подчеркнул Лихолат.

Слияние администраций произойдет в сентябре. После выборов в Совет депутатов Колы, который своей власти не теряет.

ИСТОЧНИК KP.RU