В Кандалакше и Александровске пройдут траурные митинги по погибшим в Шереметьево

СЕГОДНЯ 14:54 2019-05-07T15:54:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Два дня прошло с того момента, как жизнь жителей Кольского полуострова разделила на «до» и «после». Виной всему страшная трагедия, которая произошла 5 мая в столичном аэропорту. Напомним, Sukhoi Superjet 100, выполняющий рейс из Москвы в Мурманск, совершил жесткую посадку в Шереметьево. В авиакатастрофе погиб 41 человек. Из них 26 жителей Заполярья.

Почти сразу, как только стало известно о погибших, в городах Мурманской области жители организовали мемориалы, куда стали приносить цветы, игрушки и свечи в память о тех, для кого прерванный полет стал последним. В столице Заполярья вечером 6 мая у памятника жертвам интервенции на гражданскую панихиду пришли сотни людей. Северяне молчали, плакали и не верили, что пассажиров злополучного рейса СУ1492 не вернуть. Начатую в Мурманске акцию поддержали и другие города Кольского полуострова.

Сегодня, 7 мая, в 13.30 траурный митинг прошел в Доме офицеров в Гаджиево. В 17.00 акция памяти пройдет в Кандалакше. А спустя час, в 18.00, мероприятия состоятся у стелы Города воинской славы в Полярном и на площади Мурко в Снежногорске.

Власти городов приглашают всех неравнодушных присоединиться к ним и почтить память тех, кому уже не суждено вернуться на Кольский полуостров живым.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/707123" frameborder="0"></iframe> Мурманск оплакивает жертв катастрофы в Шереметьево.

ИСТОЧНИК KP.RU