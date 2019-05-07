2019-05-07T15:54:01+03:00
Общество

В Кандалакше и Александровске пройдут траурные митинги по погибшим в Шереметьево

В остальных городах Мурманской области ограничились небольшими мемориалами, куда жители могут принести цветы, свечи и игрушки
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
Цветы и игрушки к мемориалам несут жители во всех городах Мурманской области. Фото: Александровск onlineЦветы и игрушки к мемориалам несут жители во всех городах Мурманской области. Фото: Александровск online
Изменить размер текста:

Два дня прошло с того момента, как жизнь жителей Кольского полуострова разделила на «до» и «после». Виной всему страшная трагедия, которая произошла 5 мая в столичном аэропорту. Напомним, Sukhoi Superjet 100, выполняющий рейс из Москвы в Мурманск, совершил жесткую посадку в Шереметьево. В авиакатастрофе погиб 41 человек. Из них 26 жителей Заполярья.

Почти сразу, как только стало известно о погибших, в городах Мурманской области жители организовали мемориалы, куда стали приносить цветы, игрушки и свечи в память о тех, для кого прерванный полет стал последним. В столице Заполярья вечером 6 мая у памятника жертвам интервенции на гражданскую панихиду пришли сотни людей. Северяне молчали, плакали и не верили, что пассажиров злополучного рейса СУ1492 не вернуть. Начатую в Мурманске акцию поддержали и другие города Кольского полуострова.

Сегодня, 7 мая, в 13.30 траурный митинг прошел в Доме офицеров в Гаджиево. В 17.00 акция памяти пройдет в Кандалакше. А спустя час, в 18.00, мероприятия состоятся у стелы Города воинской славы в Полярном и на площади Мурко в Снежногорске.

Власти городов приглашают всех неравнодушных присоединиться к ним и почтить память тех, кому уже не суждено вернуться на Кольский полуостров живым.

Мурманск оплакивает жертв катастрофы в Шереметьево.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Пожар в аэропорту «Шереметьево»: погибли более 40 человек»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В пожаре в Шереметьево погибли два военнослужащих из Оленегорска
В Мурманске построят сухой супердок взамен трагически утонувшего ПД-50
"Я буду в центре психологической поддержки" - митрополит Мурманский улетел в Москву из-за трагедии в Шереметьево
В Мурманске ЗАГС перешел на особый режим работы из-за трагедии в Шереметьево
Все 9 пострадавших в ходе пожара на рейсе «Москва-Мурманск» идут на поправку
Журналист из Белоруссии написала стихи в память о погибших в Шереметьево
Житель Мурманска нарушил таможенные правила, привезя из Финляндии 41 килограмм сыра
Мурманский психолог призвал остановить травлю выживших пассажиров самолета Москва-Мурманск
В Мончегорске опрокинулся самолет-амфибия ЧЕ-22 - пострадал пилот
Мурманская телебашня погасила свои огни, но не в знак траура
В Мурманске пьяная девушка на микроавтобусе врезалась в столб, оставила госномер и уехала
Махание руками в сторону инспектора ДПС в Мурманске потянуло на уголовное дело
У девятерых пассажиров рейса Москва-Мурманск оказались дни рождения в мае
Девочка из Полярного, угасавшая от рака, вернулась в Мурманскую область